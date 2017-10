Studentische Hilfskräfte für Winternotübernachtung dringend gesucht!!

Ab 01.11.2017



Evas Haltestelle - Tagesstätte für wohnungslose Frauen

Evas Haltestelle ist eine Tageseinrichtung für Frauen, die von Wohnungslosigkeit bedroht sind oder schon auf der Straße leben. Träger der Einrichtung ist der Sozialdienst katholischer Frauen e.V. Berlin. Im Rahmen der Kältehilfe bieten wir in der Zeit vom 01.11.2017 bis 31.03.2018 Notübernachtungsplätze für Frauen an.Wir bieten• Einen sicheren Schlafplatz für wohnungslose Frauen• individuelle Beratung durch unser Fachpersonal in der Tagesstätte• Raum zum Entspannen und zum Ausruhen• die Möglichkeit, Gemeinschaft zu erfahren• Essen und Trinken• die Möglichkeit, sich zu duschen und Wäsche zu waschen• Freizeitangebote in der TagesstätteAls studentische Hilfskraft betreuen Sie die wohnungslosen Frauen in der Notübernachtung und übergeben den Dienst am Folgetag an die Sozialarbeiterin der Tagesstätte. Einen Teil der Nacht sind Sie mit einer weiteren Mitarbeiterin im Dienst.Vergütet werden die Einsätze in der Regel über die sog. Übungsleiterpauschale. Erwünscht ist die Bereitschaft zu ca. 6 Diensten pro Monat.Ansprechpartnerin: Claudia PeiterEvas Haltestelle, Bornemannstr. 7, 13357 Berlin, Telefon: 030 – 4 62 32 79Email: evashaltestelle@skf-berlin.de, Internetadresse: skf-berlin.de