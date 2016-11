Weihnachtliche Tauschparty

Gesundbrunnen.

Im Soldiner Kiez findet am 3. Dezember von 14 bis 17 Uhr vor der Stephanuskirche eine vorweihnachtliche Tauschparty statt. Beim Soldiner Kieztausch kann jeder Gegenstände verschenken und ebenso in Mitbringseln anderer stöbern. „Das Ziel des Tauschrings für den Soldiner Kiez ist weniger sozial, sondern solidarisch. Die Währung in einem Tauschring ist Zeit“, sagt Organisatorin Brigitte Lüdecke. An dem Nachmittag kann man im benachbarten Projektraum bi’bak ab 16 Uhr auch an einem Kiezspiel teilnehmen. Die Genossenschaft Prinzenallee 58 lädt zeitgleich zum Prinzenmarkt mit Illuminale ein. Das Projekt Soldiner Kieztausch wird vom Quartiersmanagement gefördert.