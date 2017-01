Yogakurse für Ältere

Gesundbrunnen.

In der Nachbarschaftsetage soll ein Yogakurs für Menschen im Alter 55 plus aufgebaut werden. Bisher gibt es ein paar Interessenten. Mit zwei kostenlosen Schnupperstunden will die Kursleiterin herausfinden, ob es im Kiez mehr Interesse gibt. Ab sechs Personen könnte der Sri Sri Yogakurs starten. Auf Übungszeiten und Gebühren wollen sich die Macher mit den Interessenten nach den Schnupperstunden einigen. Fest steht, dass der Kurs „möglichst kostengünstig, eher auf Spendenbasis“ angeboten werden soll, sagt Maike Janssen von der Nachbarschaftsetage in der Fabrik Osloer Straße . Die Schnupperstunden finden am 24. und 31. Januar jeweils von 14.30 bis 15.45 Uhr im Turnraum der Nachbarschaftsetage in der Osloer Straße 12 statt. Anmeldung bei der Stadtteilkoordination Gesundbrunnen unter38 10 93 29 oder E-Mail: stadtteilkoordination@nachbarschaftsetage.de