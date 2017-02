Zukunft des Brunnenviertels

Berlin: Olof-Palme-Zentrum |

Gesundbrunnen. Für 4. März lädt das Quartiersmanagement Brunnenviertel zu einer Zukunftswerkstatt in das Jugend- und Nachbarschaftshaus Olof-Palme-Zentrum ein. An dem Nachmittag wollen die Quartiersmanager und Vertreter des Bezirksamtes von 14 bis 17 Uhr gemeinsam mit den Bewohnern Ideen für den Kiez sammeln und hören, was sich die Menschen wünschen. Zur Eröffnung kommt Baustadtrat Ephraim Gothe (SPD). Es gibt ein Buffet und eine Kinderbetreuung vor Ort. Die Teilnahme ist kostenlos. DJ