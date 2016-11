Zwei neue Standorte

Berlin: Freiwilligenagentur |

Gesundbrunnen.

Die FreiwilligenAgentur in der Fabrik Osloer Straße berät Interessierte, die sich im Bezirk ehrenamtlich engagieren möchten, jetzt auch an zwei weiteren Orten. Ab Dezember bietet die FreiwilligenAgentur Sprechstunden im Stadtschloss Moabit in der Rostocker Straße 32 b (mittwochs von 10 bis 12 Uhr) und im Nachbarschaftstreff der Stadtbibliothek Tiergarten-Süd in der Lützowstraße 27 (freitags von 16 bis 18 Uhr) an. Möglich ist dies, weil die FreiwilligenAgentur zur regulären Finanzierung des Bezirksamtes weitere Fördergelder aus dem Masterplan Integration und Sicherheit akquirieren konnte. Die Beratungen in der Nachbarschaftsetage der Fabrik Osloer Straße 12 finden donnerstags von 13 bis 15 Uhr statt.