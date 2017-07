Heigln im Volkspark Humboldthain

Heigltraining besteht aus einfachen, leicht zu lernenden, fließenden, harmonischen Bewegungsabläufen, die mehrfach wiederholt werden.

Es werden alle großen Muskelpartien des Körpers angesprochen. Keine Anspannung dauert so lange, dass sie zur Verspannung oder großen Anstrengung wird. Dadurch ist das Heigln für alle Altersgruppen und auch für Teilnehmende mit gesundheitlichen Problemen geeignet. Wir brauchen keine Hilfsmittel, keine Turnhalle und keine spezielle Kleidung; wir trainieren ganzjährig draußen und es genügt bewegungsfreundliche Kleidung.

Das Angebot ist kostenlos, keine Anmeldung & Vorkenntnisse erforderlich.

Heigln mit Dorit findet immer freitags von 9.30 bis 11.00 im Humboldthain statt und ist somit der perfekte Start in den Tag.Treffpunkt ist am Eingang Grenzstr. Ecke Wiesenstraße. Geradeaus auf der ersten große Wiese, links neben dem Hauptweg. Für diejenigen, die später kommen, einfach den Hauptweg folgen. Wir stehen auf der ersten großen Wiese.Termin: Freitags, von 09:30 bis 11:00.Ort: Volkspark Humboldthain, Eingang Grenzstr. Ecke WiesenstraßeBarrierefreiheit: S-Bahn (mit Aufzug) und Bus sind in der Nähe. WC barrierefrei zugänglich.