White Wedding im Brunnenviertel

Gesundbrunnen.

„White Wedding“ heißt die weihnachtliche Version des Brunnenmarktes, der jeden Monat auf der Brunnenstraße zwischen Bernauer und Demminer Straße stattfindet. Am 11. Dezember von 12 bis 20 Uhr gibt es viele Leckereien auf dem Street-Food-Markt, Apfelpunsch und Stockbrot am Lagerfeuer sowie eine Märchenjurte. An vielen Ständen kann man auch einzigartige Weihnachtsgeschenke finden. Mehr Infos auf Facebook unter www.facebook.com/brunnenmarkt