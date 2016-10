Ideen-Wettbewerb für Jugendliche: Gropiusstadt spielend gestalten

Gropiusstadt. Unter dem Motto „Gropiusstadt Reloaded – Pimp Deinen Kiez in Minecraft!“ soll ein Wettbewerb Jugendliche dazu motivieren, ungenutzte Freiflächen in der Gropiusstadt nach ihren Vorstellungen und Wünschen neu zu gestalten.

Alle Infos zum Wettbewerb gibt es unter www.bauhaus-spirit.com/de/baukraft

Eingebettet in die Plattform eines der weltweit populärsten Computerspiele – „Minecraft“ – können Kinder und Jugendliche im Alter von zwölf bis 18 Jahren in einem vierwöchigen Wettbewerb bis zum 4. November ihre eigenen Visionen digital umsetzen. „Wir haben die Gropiusstadt nachbauen lassen für dieses Spiel, in dem man fünf einzelne Örtlichkeiten nach seinen eigenen Bedürfnissen gestalten kann. Dazu zählt beispielsweise der Lipschitzplatz“, erklärt Kerstin Anicker, Pressesprecherin der Berliner Filmdokumentar-Produktionsfirma Filmtank, die das Projekt mit dem Namen „Baukraft“ (aus „Bauhaus“ und „Minecraft“) ins Leben gerufen hat. Umgesetzt wird es von der gemeinnützigen Organisation Interactive Media Foundation.Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) hat die Schirmherrschaft für den Wettbewerb übernommen, der Teil des umfassenden Crossmedia-Projektes „Bauhaus-Spirit“ ist, das anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der Bauhaus-Bewegung im Jahr 2019 begangen wird. Die Entwürfe der Teilnehmer werden am 15. November von einer Jury nach ihrer Kreativität und Realisierbarkeit bewertet. Der Jury gehören Architekten, Stadtentwickler, Jugendliche der Walter-Gropius-Schule und der bekannte YouTuber „iOser100“ an. Den Gewinnern winken Preise im Wert von bis zu 100 Euro.Vom 1. bis 3. Dezember werden die Sieger-Entwürfe im Rahmen einer Virtual-Reality-Ausstellung in den Gropius Passagen präsentiert. Eine der Ideen soll später tatsächlich mit den lokalen Wohnungsgesellschaften und dem Bezirk realisiert werden. Zu den Unterstützern des Wettbewerbs gehören der Jugenddemokratiefonds Berlin, die Gropius Passagen, con terra, die Ikea Stiftung, die Technische Universität (TU) Berlin, das Quartiersmanagement Gropiusstadt sowie die beiden Wohnungsunternehmen Gropiuswohnen und Deutsche Wohnen.