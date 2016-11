Junge Stadtplaner mit tollen Ideen - Ausgestellt in den Gropius-Passagen

Gropiusstadt. Kinder und Jugendliche im Alter von zwölf bis 18 Jahren waren eingeladen, in einer virtuellen Kopie der Gropiusstadt ihre Visionen im Laufe von vier Wochen digital umsetzen (wir berichteten).

Ein Park, in dem es möglich ist, Sport zu treiben, mit einem mehrfach nutzbaren Amphitheater, einem Jugendzentrum als dem zentralen Treffpunkt, einem Gemeinschaftsgarten, einem Spiel- und Grillplatz, einem Aussichtsturm und einer Küche, in der alle Nachbarn gemeinsam kochen können. So sieht einer der fünf Siegerentwürfe aus, die während des Wettbewerbs „Baukraft“ entstanden sind. Der Name setzt sich aus dem Architektur-Stil „Bauhaus“ zusammen und dem beliebten Computerspiel „Minecraft“.Gefragt waren Ideen für den Lipschitzplatz, das Gropiushaus, für einen großen Park, eine Wohnsiedlung und zwei Parkhausdächer. Eine siebenköpfige Jury kürte nun fünf Gewinner-Entwürfe im Hinblick auf ihre Kreativität und Umsetzbarkeit. „Insgesamt gab es etwa 380 Anmeldungen und über 60 Einreichungen mit großartigen Ideen und Vorschlägen. Überwiegend kamen sie von Jungen im Alter zwischen zwölf und 16 Jahren aus allen Teilen Deutschlands“, so das Fazit von Kerstin Anicker, Pressesprecherin der Berliner Filmdokumentar-Produktionsfirma Filmtank, die den Wettbewerb initiiert hatte.Die fünf prämierten Ideen sind vom ersten bis zum dritten Dezember in 360 Grad zu erleben – in einer Virtual Reality-Ausstellung im Atrium der Gropius Passagen, Johannisthaler Chaussee 317.Dort ist auch die Meinung der Ausstellungsbesucher gefragt. Jeder ist eingeladen, vor Ort seinen ganz persönlichen Favoriten zu wählen und mit seiner Stimme den Publikumssieger zu küren. Am Ende könnte einer der Entwürfe vielleicht sogar mit den lokalen Wohnungsgesellschaften und dem Bezirk in die Realität umgesetzt werden.

