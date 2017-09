10 Jahre Begegnung der Kulturen

Der Verein ImPULS e.V. hat in den vergangenen 10 Jahren gemeinsam mit 20 Migrantenvereinen, Gruppen, Initiativen und der AG Migration der SPD Neukölln insgesamt 27 „Begegnungen der Kulturen“ durchgeführt. Diese Veranstaltung präsentiert die Höhepunkte der vergangenen Jahre und steht für Wertschätzung und Austausch von all jenem, was die Mitwirkenden und Besucher und Besucherinnen mit ihrer kulturellen Identität verbinden. Kleidung, Essen, Sprache, Musik, Gesang und Geschichten bieten ein vielfältiges und spannendes Programm mit immer wieder neuen Besonderheiten.



Karten: 3,- €

Karten unter Tel. 030 / 90239 - 14 16 oder über www@tickets-gemeinschaftshaus.de

Information unter Tel. 030/ 90239 1415