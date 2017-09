Cultural Heritage Festival 2017 vom Club Bol-Anon e.V.

Samstag, 28.10.2017,

17.30 Uhr / Einlass: 16.45 Uhr / Großer Saal



Mit dem Cultural Heritage Festival möchte der Club Bol-Anon e.V. die philippinische Kultur und Tradition erlebbar machen. Gegründet in Berlin von Bewohner*innen der Inseln Bohol und Visaya unterrichtet der Club Volkstänze, die auf der Bühne präsentiert werden. In den Tänzen vermischt sich spanische Tradition mit Bräuchen der Landbevölkerung, der Bergstämme im Norden und der muslimischen Bevölkerung im Süden. Wichtiger Teil der Tänze sind die farbenfrohen Kostüme die auch in diesem Bühnenprogramm die Tanz-Leidenschaft der Filipinos unterstreichen. Tanzmusik und eine Band sorgen beim Publikum für ausreichend Bewegung und das Buffet für philippinische Gaumenfreuden. Aus den Erträgen des Vereins werden Straßen- und Waisenkinder auf der Insel Bohol gefördert.

Karten: 25,- €, erm. 12,- €, Buffet inklusive, Getränke extra

Infos und Tickets: 030 / 902 39 - 14 16 oder www@tickets-gemeinschaftshaus.de