Der Besuch - nach Friedrich Dürrenmatt

Donnerstag, den 16.2. und Freitag, den 17.2.2017

18 Uhr / Großer Saal



Wir reisen in eine kleine Stadt, irgendwo auf der Welt. Die Industrie liegt brach, keiner hat mehr Arbeit und Geld, niemand ist glücklich. Nur der Wunsch nach Veränderung ist groß. Plötzlich kündigt eine ehemalige Bewohnerin des Ortes ihren Besuch an. Sie ist in den letzten Jahren zu großem Reichtum gelangt und bietet ihrer alten Heimat immense finanzielle Unterstützung an, doch die Bedingung dafür ist ungeheuerlich!

Schüler der Walter Gropius Schule engagieren sich und spielen eine Geschichte, die zum Himmel stinkt….



Walter-Gropius-Schule und graphit e.V.

Leitung: Cornelia Weis-Wilke (Walter Gropius Schule) und Judith von Radetzky (Graphit Theater Labor)

Es spielen: Die Schüler des 12. Jahrgangs

Eintritt frei.