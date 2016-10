Evergreens zum Tanzen

Gropiusstadt.

Im Gemeinschaftshaus Gropiusstadt geht es am 8. Oktober auf der Tanzfläche heiß her. Ab 20 Uhr rockt die bekannte Showband Petticoat den Großen Saal. Unter dem Motto „Keep on rockin’“ präsentiert sie in ihrer „Rockin` Autumn Show“ Evergreens der 50er und 60er Jahre. Einlass ist ab 19 Uhr. Karten zum Preis von 16, ermäßigt 12 Euro, gibt es im Gemeinschaftshaus am Bat-Yam-Platz 1. Reservierungen unter 902 39 14 16, weitere Infos zur Band unter www.petticoat-berlin.de