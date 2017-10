Ferienworkshop SHOW UP! in Buckow

Noch keine Ahnung was tun in den Ferien? Wir haben da eine Idee. In der ersten Ferienwoche hast du die Möglichkeit mit Thorsten einen Film zu machen. In der zweiten Woche geht es um Parkour und Streetart.



Komm gern vorbei und bleib eine Weile!



Filmworkshop 23.10. - 27.10. von 13-18 Uhr

Parkour und StreetArt Workshop 30.10.-03.11. von 12 - 18 Uhr.



Infos: maier@youngarts-nk.de