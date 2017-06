Berlin: Martin-Luther-King Kirche |

Gropiusstadt. Die „Gropies Berlin“ laden am Sonntag, 18. Juni, um 17 Uhr in die evangelische Kirche am Martin-Luther-King-Weg 6 ein. Der junge Chor der Musikschule Neukölln wird mit beschwingter Musik unterhalten. Die Palette reicht von Pop bis Jazz, aber auch klassische Stücke in frischen Arrangements sind zu hören. Der Eintritt ist frei. Infos unter 66 68 92 26. sus