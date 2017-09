Kindertheater Woffelpantoffel: Die geheimnisvolle Laterne

Julia hat Angst - Angst vor der Dunkelheit. Doch ihr Papa hat eine Idee:

Er schenkt ihr eine alte Laterne. Die kann ihr noch etwas leuchten. Bald merkt Julia, was es mit der Laterne auf sich hat.

Und es beginnt eine wunderbare Freundschaft. Die alte Laterne erzählt ihre Geschichten, singt ihre Lieder, und Julia kann es gar nicht mehr erwarten, dass es dunkel wird und die Laterne sie mitnimmt - in ihre Welt der Dunkelheit. Angst davor hat sie schon lange nicht mehr. Eine stimmungsvolle Geschichte vom Umgang mit der Angst vorm Dunkeln und von der Begegnung der Generationen. Poesievoll in Szene gesetzt, mit alten und neuen Laternenliedern. Auch als Einstimmung zum Laternenfest geeignet.

Karten 4,- €

Info und Karten: Tel. 030 / 42 85 16 42

www.woffel.de