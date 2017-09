Petticoat – 8. Rock `n´ Roll Nacht

Sie sind eine Berliner Institution. Unter dem Motto „Keep on rockin’“ präsentiert die Band in ihrer 8. Rock ‘n‘ Roll Nacht die Evergreens der 50er und 60er Jahre. Anfänglich ein Geheimtipp, avancierte Petticoat durch zahlreiche TV-Auftritte und sechs erfolgreichen CD-Veröffentlichungen zu den bekanntesten Show-Bands der Stadt. Eine große Tanzfläche sowie Bewirtung an den Plätzen machen den Abend im Großen Saal des Gemeinschaftshauses erneut zu einem unvergessenen Erlebnis.



Karten 16,- €, erm. 12,- €

Infos und Tickets: 030 / 902 39 - 14 16 oder www@tickets-gemeinschaftshaus.de