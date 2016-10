Philippinische Volkstänze im Gemeinschaftshaus Gropiusstadt

Gropiusstadt.

Auf einem „Tanz in die Nacht“ wird am 29. Oktober im Gemeinschaftshaus Gropiusstadt die philippinische Kultur und Tradition erlebbar. Der Club "Bol Anon" veranstaltet dort eine große Benefizgala. Der von Bewohnern der Inseln Bohol und Visaya gegründete Verein unterrichtet Volkstänze, die in farbenfrohen Kostümen präsentiert werden. Aus seinen Erträgen fördert der Verein Straßen- und Waisenkinder auf der Insel Bohol. Der Einlass im Gemeinschaftshaus am Bat-Yam-Platz 1 beginnt um 16.45 Uhr, das Programm um 19.30 Uhr. Im Preis von 22, ermäßigt elf Euro ist ein Buffet enthalten. Weitere Informationen und Tickets unter902 39 14 16 oder per E-Mail an www@tickets-gemeinschaftshaus.de