Prunksitzung in der Gropiusstadt

Gropiusstadt.

Die Berliner Ehrengarde lädt am Sonnabend, 21. Januar, zur Prunksitzung in den Großen Saal des Gemeinschaftshauses, Bat-Yam-Platz 1, ein. Beginn ist um 19.11 Uhr. Junge und erfahrene Tänzer der Karnevalsvereine werden das Beste aus ihren Show- und Gardetänzen präsentieren. Hoher Besuch kommt aus Erlangen: Die Narrlangia Rot-Weiß mit ihrem Markgrafen-Paar samt Gefolge gibt sich die Ehre. Den Höhepunkt der Show bilden Dominique und Kit Carter. Die beiden Travestie-Künstler entführen die Zuschauer in eine magische Welt aus Show, Revue, Illusionen und Verwandlung. Die Karten kostet 15 Euro. Informationen und Reservierung unter902 39 14 16 oder unter www@tickets-gemeinschaftshaus.de