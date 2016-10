Quiz, Show, Unterhaltung

Gropiusstadt.

Das Gemeinschaftshaus und der Arbeitskreis Kultur in der Gropiusstadt laden am 12. Oktober ab 19 Uhr wieder zum Quiz Schlauer Mittwoch ins Gemeinschaftshaus ein. Gespielt wird in Teams von sechs bis acht Personen. Jedes Team, egal ob Nachbarn, Freunde oder Vereine, hat die Chance auf einen Gewinn. Einzelpersonen können auch mitspielen und werden zu gemischten Teams zusammengesetzt. Mit Charme, Witz und vielen Pointen führt der Entertainer und Quizmaster Hardy Kistner durch die Show. Der Spieleinsatz beträgt einen Euro. Anmeldung für Teams im Gemeinschaftshaus am Bat-Yam-Platz 1 unter902 39 14 16. Infos unter www.kultur-neukoelln.de