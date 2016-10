Reise durch zwölf Kulturen

Gropiusstadt.

In der Reihe „Begegnung der Kulturen“ zeigen am 4. November Vertreter von zwölf Kulturen ab 19 Uhr das „Best of“ ihrer interkulturellen Arbeit. Die Reise mit traditionellen Darbietungen aus Musik, Gesang und Tanz führt unter anderem nach Polen, Bosnien, Griechenland, Deutschland und in die Balkanländer. Am reichhaltigen Buffet werden landestypische Spezialitäten angeboten. Veranstalter sind der Verein ImPuls und der Neuköllner Dialog, ein Zusammenschluss von mehr als zehn Migrantenvereinen. Die Karten für drei Euro sind erhältlich unter902 39 14 16 oder www@tickets-gemeinschaftshaus.de