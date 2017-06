Sommerfest am Lipschitzplatz

Berlin: Bürgerbüro Fritz Felgentreu |

Gropiusstadt. Der SPD-Bundestagsabgeordnete Fritz Felgentreu und sein Team veranstalten am Freitag, 7. Juli, von 16 bis 20 Uhr ein Sommerfest vor dem Bürgerbüro am Lipschitzplatz. Es gibt Live-Musik von der Band „... And Friends Berlin", ein Glücksrad, Leckereien vom Grill und kühle Getränke. Als Gäste angekündigt haben sich Bürgermeisterin Franziska Giffey und die Abgeordnete Karin Korte (beide SPD). Wer Fritz Felgentreu an einem anderen Tag in seinem Büro unter vier Augen sprechen will, hat am Mittwoch, 12. Juli, von 14 bis 17 Uhr, dazu Gelegenheit; Anmeldung unter 56 82 11 11. Der Stammtisch „Fritz & Friends“, geplant für den 11. Juli, fällt jedoch aus. sus