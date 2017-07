Sommerkonzert zum Nulltarif

Berlin: Gemeinschaftshaus Gropiusstadt |

Gropiusstadt. Die Britzer Wetzlar-Grundschule ist musikbetont – und das kann sich hören lassen. Wer sich selbst überzeugen möchte: Am Dienstag und Mittwoch, 11. und 12. Juli, kommen 180 Schülerinnen und Schüler in das Gemeinschaftshaus Gropiusstadt, Bat-Yam-Platz 1, und geben an beiden Tagen ab 20 Uhr ein Konzert. Das Publikum darf sich auf eine ungewohnte Instrumentenvielfalt, erfrischende Chorgesänge und beeindruckende Tanzdarbietungen freuen. Den Höhepunkt bietet ein gemeinsames Stück des Großorchesters mit allen Musikern. Der Eintritt ist frei. Infos unter 902 39 14 13. sus