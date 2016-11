Simone und die Flotten Drei + Quadrophoniker

"Swinging Christmas" heißt die traditionelle Weihnachtsshow von Simone & ihren "Flotten Drei" in Zusammenarbeit mit den Quadrophonikern. Dieser Auftritt lässt den weihnachtlichen Großstadtstress für einen Abend in den Hintergrund rücken. Präsentiert werden unter anderem die großen amerikanischen Weihnachts-Evergreens wie "White Christmas", "Jingle Bell Rock" und "Let it Snow" sowie klassische Werke im unverwechselbaren A-cappella-Stil der gesangsstarken "Quadrophoniker". Erleben Sie mit uns ein beschwingtes Konzert mit den bekanntesten Weihnachts-Songs zum Träumen und Mitsingen!