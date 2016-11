THE CHARMONIES präsentieren „Gabriel – Ein Weihnachtsmusical“

Mitten in den himmlischen Festvorbereitungen fällt den Engeln auf, dass die Menschen nicht mehr richtig Weihnachten feiern können. Der Oberengel Tschick-Kago beauftragt Gabriel, den Jüngsten von ihnen, etwas dagegen zu tun. Er soll der reichen Fabrikantenfamilie Schoko-König echte Weihnachtsfreude bringen.

Eine schwierige Aufgabe, denn Gabriel gerät in ein Gestrüpp von Intrigen, Oberflächlichkeit und Gier - und schließlich selbst in Bedrängnis.

Und dann tauchen bei den Königs auch noch zwei Polizisten auf ...



The Charmonies - ein Jazz-Swing-Pop-Chor

Der Chor der Leo Kestenberg Musikschule besteht unter der Leitung von Elisabeth Beck seit über 15 Jahren und hatte in der Zeit viele glänzende Auftritte, u.a. im Kulturlustgarten, zum Lichtenrader Jazzsommer, beim Chorfest im Crellekiez und im Salönchen in Alt-Mariendorf.



Karten: 8,- €, erm. 5,- €

Info und Karten: Tel. 030 / 902 39 14 16 oder über www@tickets-gemeinschaftshaus.de