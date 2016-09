Arbeiten der Malgruppe patina

Vernissage: Donnerstag, 13.10.216, 18 Uhr / Foyer

Jedes Bild ist dem Betrachter ein Gegenüber. In dieser Ausstellung geht es jedoch nicht nur um das Verhältnis zwischen Kunstwerk und Rezipient, sondern auch um die Welt und die Sprache der Bilder miteinander und untereinander. Bilder treten in Kontakt zueinander, beziehen sich aufeinander und stellen so nicht nur menschliche, sondern auch räumliche und zeitliche Aspekte des Themas ‚vis-à-vis’ dar. Diese Zusammenhänge in fremden, bekannten, nahen und fernen, gleichen und unterschiedlichen Bildinhalten lassen sich in den zahlreichen Einzelwerken der Gruppe nachspüren.Die Gruppe patina besteht aus neun Frauen, die sich seit den neunziger Jahren in einem Berliner Atelier treffen, um sich der Malerei zu widmen. Dabei greifen die Künstlerinnen auf Ölfarben, Acryl, Aquarell und Collagetechniken zurück und stellen die unterschiedlichen Techniken gegenüber.Ausstellungsdauer: 14.10. – 17.12.2016.