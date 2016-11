13. und 14. Dezember 2016, jeweils um 18 Uhr



An zwei aufeinanderfolgenden Tagen präsentieren die Schülerinnen und Schüler der musikbetonten Wetzlar-Grundschule ihr alljährliches Weihnachtskonzert im Gemeinschaftshaus Gropiusstadt. Die Kinder erhalten so die Gelegenheit, ihr Können einem großen Publikum zu präsentieren. In den vergangenen Jahren waren bis zu 180 Kinder an den Konzerten beteiligt.