Winterfest und „Swinging Christmas“ im Gemeinschaftshaus

Berlin: Gemeinschaftshaus Gropiusstadt |

Gropiusstadt.

Zwei Veranstaltungen mit Tanz und Musik gibt es im Gemeinschaftshaus am Bat-Yam-Platz 1: Am Freitag, 16. Dezember, feiert der Verein "Interkultureller Treffpunkt ImPuls" ab 19 Uhr sein jährliches Winterfest im Großen Saal. Geboten wird ein weltumspannendes Programm aus Tanz, Akrobatik, Musik und Gesang. Karten kosten drei Euro. In ihrer traditionellen Weihnachtsshow „Swinging Christmas“ präsentieren "Simone & die Flotten Drei" am Sonnabend, 17. Dezember, mit den Quadrophonikern ab 20 Uhr amerikanische Weihnachts-Evergreens. Unter

902 39 14 16 oder www@tickets-gemeinschaftshaus.de gibt es Karten für 16, ermäßigt zwölf Euro.