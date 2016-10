Fragen zur Bundespolitik?

Neukölln.

Wer Fragen zur aktuellen Bundespolitik hat, kann darüber am Montag, 17. Oktober, mit dem Neuköllner SPD-Bundestagsabgeordneten Fritz Felgentreu diskutieren. Er lädt dann in seine Sprechstunde ein. Der Abgeordnete ist an diesem Tag von 16.30 bis 19 Uhr in seinem Wahlkreisbüro in der Lipschitzallee 70 anzutreffen. Wer mit ihm sprechen möchte, wird gebeten, sich vorher anzumelden unter56 82 11 11. Weitere Informationen über den Politiker sind auf seiner Homepage zu finden unter www.fritz-felgentreu.de