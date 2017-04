Fragen zur Bundespolitik

Neukölln.

Wer Fragen oder Anregungen zur aktuellen Bundespolitik hat, den lädt der Neuköllner SPD-Bundestagsabgeordnete Fritz Felgentreu für 2. Mai zu einem Gespräch in seine Sprechstunde ein. Der Bundespolitiker ist an diesem Tag von 15 bis 18 Uhr in seinem Wahlkreisbüro in der Lipschitzallee 70 anzutreffen. Wer mit ihm sprechen möchte, wird gebeten, sich zuvor anzumelden unter56 82 11 11. Weitere Informationen über Fritz Felgentreu sind auf seiner Homepage zu finden unter www.fritz-felgentreu.de