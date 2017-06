SPD-Politiker lädt zur Sprechstunde

Berlin: Bürgerbüro Fritz Felgentreu |

Gropiusstadt. Der Neuköllner Bundestagsabgeordnete Fritz Felgentreu (SPD) will wissen, wo den Bürgern der Schuh drückt. Deshalb lädt er Dienstag, 4. Juli, von 15 bis 18 Uhr zu seiner Bürgersprechstunde in sein Büro Lipschitzallee 70 (direkt am Lipschitzplatz) ein. Damit es nicht zu langen Wartezeiten bittet er um Anmeldung unter 56 82 11 11. sus