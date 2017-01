Berlin: Bürgerbüro Fritz Felgentreu |

Gropiusstadt. Auf ein persönliches Gespräch mit Fritz Felgentreu: Der SPD-Bundestagsabgeordnete lädt dazu am Freitag, 27. Januar, ein. Von 16 bis 18 Uhr ist er in seinem Büro an der Lipschitzallee 70 anzutreffen. Wer kommen möchte, melde sich bitte an unter 56 82 11 11. sus