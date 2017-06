Sprechstunde bei Fritz Felgentreu

Berlin: Wahlkreisbüro Fritz Felgentreu |

Gropiusstadt. Egal, ob jemand konkrete Fragen hat oder einfach in Ruhe ein politisches Thema diskutieren möchte: Am Dienstag, 13. Juni, steht der SPD-Bundestagsabgeordnete Fritz Felgentreu dafür zur Verfügung. Von 15 bis 18 Uhr erwartet er Gäste in seinem Bürgerbüro an der Lipschitzallee 70, direkt am Lipschitzplatz. Um Anmeldung unter 56 82 11 11 wird gebeten. sus