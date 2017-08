Gropiusstadt.

Hintergründe der Borderline-Persönlichkeitsstörung, Behandlungsmöglichkeiten und Therapieangebote: Darum geht es Mittwoch, 6. September, von 18.30 bis 20 Uhr im Selbsthilfezentrum an der Lipschitzallee 80. Eingeladen sind Betroffene und Angehörige. Zu Gast ist Dr. Christian Stiglmayr, Leiter der Arbeitsgemeinschaft für wissenschaftliche Psychotherapie Berlin. Bitte anmelden unter605 66 00 oder per E-Mail an SHKGropiusstadt@t-online.de