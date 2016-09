Wege durch die Gropiusstadt

Gropiusstadt.

Eine neue Veranstaltungsreihe unter dem Motto „60 + in Neukölln-Süd“ beginnt am Montag, 26. September. Der Neuköllner Sozialstadtrat Bernd Sczcepanski (Bündnis 90/Die Grünen) führt bei der Auftaktveranstaltung „Willst du mit mir gehen“ durch das Wohngebiet. Die Wanderfreunde treffen sich um 14 Uhr am U-Bahnhof Lipschitzallee, Ausgang Blumenladen. Die Wanderung endet bei Kaffee und Kuchen im Nachbarschaftszentrum Wutzkyallee. Weitere Informationen auf www.selbsthilfe-neukoelln.de , Anmeldung unter603 20 22.