Drittes Richtfest am Dahmeufer

Berlin: Wohnen am Dahmeufer

Grünau.

Die Buwog Group feierte jetzt Richtfest für den dritten Bauabschnitt im Stadtquartier 52° Nord an der Regattastraße. Der Rohbau des „Ankerviertels“ ist fertig. Die 86 Mietwohnungen übernimmt die Buwog Group komplett in ihr Vermietungsportfolio. Am Dahmeufer entstehen sowohl Eigentums- als auch Mietwohnungen. Geplant sind eine Kindertagesstätte sowie Außenanlagen. Eine Besonderheit ist die nachhaltige Bauweise des „Ankerviertels“, die ohne zusätzliche Dämmung an der Fassade auskommt. Außerdem bekommt das moderne Wohngebiet ein eigenes Nahwärmenetz mit einer Blockheizkraftwerk-Energiezentrale, wodurch im gesamten Quartier ein Primärenergiefaktor von Null erreicht wird. Die Buwog Group ist ein deutsch-österreichischer Komplettanbieter im Wohnimmobilienbereich mit 65-jähriger Erfahrung.