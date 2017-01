Erneut Fall von Geflügelpest

Berlin: Schwanfund |

Schmöckwitz.

Bei einem am 10. Januar tot an der Seddinpromenade gefundenem Schwan wurde der Geflügelpestvirus festgestellt. Um den Fundort gilt jetzt mit einem Radius von drei Kilometern ein Sperrbezirk. Hier muss Geflügel weiter in Ställen gehalten werden. Vögel, Bruteier, frisches Fleisch der Tiere und Tierprodukte dürfen aus diesem Bereich nicht verbracht werden. Hunde und Katzen dürfen im Sperrbezirk nicht frei herumlaufen. Bereits seit dem 11. November 2016 gilt für den gesamten Bezirk Treptow-Köpenick eine Allgemeinverfügung der Veterinäraufsicht. Weitere Informationen für Geflügelhalter unter

902 97 48 11.