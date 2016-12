Berlin: S-Bahnhof Grünau |

Grünau.

Mehrere Kneipengäste haben sich am 10. Dezember als Helfer in der Not erwiesen. Besucher eines Bistros am S-Bahnhof Grünau wurden gegen 7 Uhr von einem jungen Mann um Hilfe gebeten. Der offensichtlich verletzte 21-Jährige brach dann vor den Gästen zusammen, sie leisteten sofort Erste Hilfe und riefen Rettungskräfte. Der Mann kam mit Bauchverletzungen auf die Intensivstation, die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.