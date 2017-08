Grünau.

Beim Zusammenprall mit einem Pkw wurde eine Radfahrerin am 28. August. Sie war auf dem Radweg am Adlergestell in Richtung Wassersportallee unterwegs. Dabei wurde sie gegen 12.30 Uhr von einer Pkw-Fahrerin gerammt, die von einer Tankstelle aus über den Radweg zur Fahrbahn wollte. Die 56-Jährige stürzte, sie kam mit Verdacht auf Oberschenkelhalsbruch ins Krankenhaus.