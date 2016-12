Weihnachtsholz aus dem Atelier

Schmöckwitz.

Zu einem ganz besonderen Atelierbesuch lädt die Architektin und Bildhauerin Kerstin Vicent an den Stadtrand ein. Am dritten Advent, 18. Dezember, steht das „Weihnachtsholz“ im Mittelpunkt. An der Wernsdorfer Straße 43, direkt an der Wernsdorfer Brücke, können Interessierte von 14 bis 18 Uhr ihre Weihnachtsausstellung besichtigen. Viele Arbeiten, die genau in diese Jahreszeit passen, präsentiert die Künstlerin. Wer vielleicht mit Freunden oder Kollegen einen weihnachtlichen Ausflug nach Schmöckwitz plant, kann auch unter0171/676 83 11 einen Galeriebesuch für einem anderen Termin vereinbaren. Informationen unter www.kerstinvicent.de