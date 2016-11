2. Adventsmarkt in Hanff's Ruh

Am 1. Adventswochenende findet in der Waldgaststätte Hanff's Ruh der 2. Adventsmarkt statt, der von den Neuköllner Schnippel-Girls organisiert wird. Damit finanziert die Bastelgruppe ihren Naturlehrpfad auf der Kleingartenanlage Freiheit, der sich insbesondere an Kinder und Jugendliche wendet.An den Ständen gibt es viele selbstgemachte Dinge zu erstehen - Schmuck, schicke Strickwaren, Wandbilder in verschiedenen Größen und Ausführungen, Lampen, Dinkelmäuse, Kuscheltiere, Weihnachtskrippen, verschiedene Schals, Filztaschen, Topflappen, Weihnachtsgestecke in verschiedenen Ausführungen, Vogelhäuser, Vogelfutterstellen, Schlüsselanhänger und vieles mehr sind im Laufe des Jahres entstanden. Aus der (Hexen-) Küche bieten wir Eierlikör, Kirsch- und Kräuterlikör, verschiedene Marmeladen, Seife und Calendula-Handcreme an - alles aus eigener Herstellung. Außerdem gibt es Honig und viele Honigprodukte direkt vom Imker.Für das leibliche Wohl unserer Besucher sorgt zu moderaten Preisen die Waldgaststätte Hanff`s Ruh, auf deren Gelände, mitten im Köpenicker Stadtforst, der Adventsmarkt stattfindet. MJÖffnungszeiten:Samstag, 26.11.16: 12 - 20 UhrSonntag, 27.11.16: 11 - 19 UhrMehr Informationen unter www.hanffs-ruh.de und www.naturlehrpfad-neukoelln.de