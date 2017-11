10. Internationales Matchrace der Flying Dutchman Klasse

Am 11. November 2017 kommt es im Dahme Jacht Club e.V. zum letzten seglerische Höhepunkt der Saison. Zum zehnten und letzten mal trifft sich die Segel - Weltelite zum internationalen Matchrace der Flying Dutchman Klasse auf dem Seddinsee in Berlin Schmöckwitz. Beim Matchrace segeln immer nur zwei Mannschaften gegeneinander, sozusagen Bord an Bord, für die Zuschauer interessant und spannend. Die Wettfahrten finden direkt vor unserem Hafen statt und sind von der Terrasse besonders gut zu verfolgen. Dazu gibt es an Land ein unterhaltsames Rahmenprogramm mit Livemusik, Bestes vom Grill, Glühwein, Bockbier und einer Moderation des Geschehens auf dem Wasser und an Land durch „Jenno“ Schreiber, sowie den Liveticker auf ( https://www.facebook.com/djc.segeln ). Insgesamt treten 8 Mannschaften mit dem Ziel gegeneinander an am Ende des Tages als Sieger auf dem Podium zu stehen.Mit am Start sind u.a. die Vorjahressieger und Titelverteidiger: Jörn und Bodo Borowski, die mehrfachen und amtierenden Deutschen Meister Lüdtke/Schäfers, die amtierenden Weltmeister aus Ungarn, Matheneyi/Domokos und die Zweitplatzierten der IDM 2017, König/Brack. Das Finale wird je nach Wind gegen 16 Uhr ausgesegelt.Eintritt frei!Veranstaltungsort:Dahme Jacht Club e.V.12527 BerlinSchwarzer Weg 2PKW Parkplätze auf dem Waldparkplatz vorhanden.Anreise mit der BVG Tram 86 bis Endhaltestelle,dann ca. 800m Fußweg.