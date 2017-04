Heimserie gerissen

Grünau. Irgendwann ist immer das erste Mal. Für die Elf von Danilo Bethke setzte es am vergangenen Sonntag beim 2:3 gegen Hertha BSC III die erste Heimniederlage der Saison. Zuvor war Grünau am Buntzelberg satte elf Monate unbesiegt. Spielentscheidend sicherlich der Blitz-Start der Gäste. Kemkes (9.), Da Silva Junior (11.) und Dustin Sik (25.) schossen schnell eine Drei-Tore-Führung heraus, die Grünau trotz zweier Anschlusstreffer nicht mehr egalisieren konnte.



Kommenden Sonntag steht ein schweres Auswärtsspiel an, wo es zum Aufstiegsfavoriten Club Italia geht. Anstoß am Spandauer Damm ist um 14 Uhr.

