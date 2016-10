Mautpflicht wird kontrolliert

Grünau.

Künftig sollen nach dem Willen der Bundesregierung auch auf mautpflichtigen Bundesstraßen die Einhaltung der Mautpflicht für Lkw überprüft werden. Zu Testzwecken wird es in jedem Bundesland bis Ende des Jahres vorerst eine Kontrollsäule geben. In Berlin wird diese Anlage auf dem Autobahnzubringer B 96a im Bereich Grünau aufgestellt. Die Säule arbeitet ähnlich wie die Mautbrücken auf Autobahnen. Es werden nur Daten von Fahrzeugen erhoben, bei denen der Verdacht besteht, dass nicht bezahlt wurde. Außerdem sind die Säulen so gestaltet, dass eine Verwechslung mit Anlagen zur Tempokontrolle ausgeschlossen wird.