Berlin: Naturschutzzentrum Ökowerk |

Grunewald. Was an Büschen, Bäumen und auf Wiesen wächst, sieht nicht nur verlockend aus, sondern hat oft auch einen echten Nutzen. Deshalb erklärt das Naturschutzzentrum Ökowerk, Teufelsseechausse 22, am Sonntag, 25. September, Neugierigen, was es mit wilden Früchten auf sich hat. Von 12 bis 13.30 entdeckt man vitaminreiche Säfte, besondere Marmeladen oder einfache Hausmittel und zahlt dafür fünf Euro. tsc