Berlin: Naturschutzzentrum Ökowerk |

Grunewald.

Das Naturschutzzentrum Ökowerk, Teufelsseechaussee 22, bietet in den Herbstferien wieder ein umfangreiches und spannendes Programm für Kinder an. Die Anmeldung läuft bereits. Wer dabei sein will, meldet sich unter

300 00 50 oder info@oekowerk.de an.