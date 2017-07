Wildkräuter Führung im Berliner Grunewald

Wollten Sie schon immer wissen, welche Pflanzen am Wegesrand oder in Ihrem Garten wachsen, wozu sie gut sind, hatten aber bisher nicht die Kenntnisse dafür?Das können Sie jetzt ändern!Auf unseren Wildkräuterspaziergängen lernen Sie auf entspannte Weise unsere heimischen Wild- und Heilpflanzen kennen.Sie erfahren dabei wie Sie die jeweiligen Kräuter ohne Bedenken anwenden können, welche in Tee, Smoothie, Salat und Suppe passen und eine optimale Basis für die Hausapotheke bilden.Beitrag: pro Person 15,00 €Rechtzeitige Anmeldung erbeten über das Teilnahmeformular