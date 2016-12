Winterferien im Ökowerk

Berlin: Naturschutzzentrum Ökowerk |

Grunewald. Überleben in Eis und Schnee, diese Kunst erlernen Kinder und Jugendliche in den Winterferien im Naturschutzzentrum Ökowerk, Teufelsseechaussee 22. Zwischen Montag, 30. Januar, und Freitag, 3. Februar, begibt sich eine Gruppe täglich von 9 bis 15 Uhr auf Entdeckungsreise. Was hat sich seit dem Sommer im Wald verändert? Wie verbringen Pflanzen und Tiere den Winter? Welche Spuren gehören zu welchem Tier? Das Angebot richtet sich an Kinder zwischen sieben und zwölf Jahren. Anmeldung unter 300 00 50. Die Teilnahme kostet 100, ermäßigt 70 Euro. tsc