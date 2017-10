World Wood Web vs. World Wide Web

Back to the roots, die Kraft der Natur für die eigene Gesundheit wieder entdecken, die eigene Mitte finden, den Geist zur Ruhe bringen - in der digitalen, reizüberfluteten Welt Wunschvorstellung oder Realität?

Ayurveda und Phytotherapie (Pflanzenheilkunde) bieten dazu effektive und leicht anwendbare Lösungsansätze für die persönliche Gesundheitsprävention.



Sie finden unser Angebot auch im Programmheft der 11. Berliner Woche der seelischen Gesundheit Seite 24