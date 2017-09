Auf Merlins Spuren

Berlin: Naturschutzzentrum Ökowerk |

Grunewald.

Das Naturschutzzentrum Ökowerk bietet am Sonnabend, 30. September, spannende Exkursion für die ganze Familie an. Unter der Leitung von Christian Offer begibt sich die Reisegruppe auf die Spuren unserer Vorfahren, zu den ältesten Bäumen und der Heimat der Fabelwesen. Bei dem Kurztrip von 13 bis 15 Uhr durch Merlins Zauberwald wird unter der Druideneiche ein Trank gebraut und natürlich müssen die Waldgeister mit einem Naturschatz besänftigt werden. Treffpunkt ist um 13 Uhr in der Teufelsseechaussee 22. Festes Schuhwerk und Kindertrage werden statt Kinderwagen empfohlen. Erwachsene zahlen für das „Reiseticket“ vier, Kinder drei Euro und Familien zehn Euro.